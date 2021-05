Ein 49-Jähriger wurde am 18. Juni bei einer Schlägerei im Park in der Wiesenstraße übel zugerichtet. Am Mittwoch fand er sich jedoch nicht als Opfer, sondern als Angeklagter vor dem Amtsgericht Pirmasens wieder. Er wirft seinem ebenfalls verletzten Kontrahenten vor, geschauspielert zu haben.

Laut Anklage soll sich der 49-Jährige am Tattag kurz vor 19 Uhr in jenem berühmt-berüchtigten Park am Wedebrunnen eine Schlägerei mit einem anderen Mann geliefert haben. Als sein Gegner bereits bewusstlos auf dem Boden gelegen habe, soll der Angeklagte ihn ins Gesicht getreten haben. Dadurch soll dieser leichte Verletzungen und erhebliche Schmerzen erlitten haben.

Der 49-Jährige, der nach eigenen Angaben seit 20 Jahren eine feste Arbeit hat, erzählte eine ganz andere Geschichte. Er habe für eine private Feier Nachschub an Alkoholika gekauft. In der Wiesenstraße habe ihm ein unbekannter Mann mit der Faust auf die Nase geschlagen und ihn dann zusammengeschlagen. Acht Männer seien da gewesen. Von jeder Seite habe er Schläge bekommen. Er habe nicht zurückgeschlagen. Er sei nur in Abwehrhaltung gegangen, gab der Angeklagte an. Der spätere angeblich Geschädigte sei ihm in den Rücken gesprungen, ein anderer habe ihn geschubst, so dass er hingefallen sei. Er, der Angeklagte, sei voll Blut gewesen, habe ein geschwollenes Auge und eine Fraktur der Nasenscheidewand erlitten. Acht Tage habe er im Krankenhaus verbracht. Der 49-Jährige bestritt vehement, den anderen Mann getreten zu haben. Der habe ein „Schauspiel“ gegeben und sei auch nicht so stark verletzt gewesen wie er.

Zeuge: Ein schlanker Kerl haute den Angeklagten um

Ein 55-jähriger Zeuge berichtete am Mittwoch etwas anderes: Er habe bei einem Möbeltransport geholfen. Als er in die Nähe kam, habe er gesehen, wie der Angeklagte versuchte, einen am Boden liegenden Mann ins Gesicht zu treten. Er habe nicht gesehen, dass er ihn getroffen habe. „Aber die Absicht habe ich glasklar gesehen“, versicherte der Zeuge. Er habe eingreifen wollen. Aber da sei ein schlanker Kerl angerannt gekommen und habe dem Angeklagten auf die Nase geschlagen, so dass der nach hinten gekippt sei. Weitere Personen hätten herumgestanden.

Weitere Zeugen erschienen nicht vor Gericht, auch nicht das angebliche Opfer. Schließlich stellte die Richterin mit Einverständnis des Angeklagten und der Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gegen den 49-Jährigen vorläufig ein. Wenn er 500 Euro an das Pirmasenser Tierheim gezahlt hat, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Andernfalls gibt es eine neue Verhandlung.