Streit, Handgreiflichkeiten und Pfefferspray – das sind die drei Probleme wegen der die Polizei in Pirmasens am Samstag gegen 22.30 Uhr in die Sedanstraße ausrücken musste. Zwischen zwei Wohnparteien eines Mehrfamilienhauses kam es zu Auseinandersetzungen. Nach einem „verbalen Austausch von Beleidigungen durch eine geschlossene Wohnungstür“, wie es im Polizeibericht heißt, kam es nach deren Öffnung zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Bewohnern des Anwesens. Die Freundin des mutmaßlichen Streitverursachers habe dann Pfefferspray eingesetzt, um ihres Freund zu retten. Allerdings habe das keine Wirkung gezeigt. Der Streit ging weiter. Beide Männer erlitten durch die Auseinandersetzung und den Einsatz des Pfeffersprays leichte Verletzungen, schreibt die Polizei.