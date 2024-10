Am späten Sonntagabend haben sich am Winzler Tor in Pirmasens mehrere Personen gestritten. Nach Angaben der Polizei trafen die Beamten gegen 23.30 Uhr ein, nachdem sie von Anwohnern alarmiert wurden. Sie fanden mehrere Beteiligte vor, die lautstark stritten. Es stellte sich heraus, dass es zuvor zu einer Schlägerei zwischen einem 19-jährigen Mann und einer 18-jährigen Frau gekommen war. Die Frau musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pirmasens unter 06331 5200 oder per E-Mail zu melden.