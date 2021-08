Rund um die Horbacher Kerwe musste sich die Polizei Waldfischbach gleich mit mehreren Straftaten beschäftigen, die Unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag verübten. Zunächst kam es vor dem Dorfgemeinschaftshaus kurz vor Mitternacht zu einer Schlägerei, bei der ein inzwischen ermittelter Täter einem jungen Mann aus dem Landkreis mit der Faust ins Gesicht schlug. Durch den Schlag wurden die Zähne des Opfers verletzt. In diesem Zusammenhang fand die Polizei beim Dorfgemeinschaftshaus ein Tütchen mit Amphetamin, das zuvor einem jungen Mann aus dem Rucksack gefallen sein soll. Außerdem wurde die Mauer einer Bushaltestelle in der Hauptstraße mit rosafarbenen Graffitis beschmiert, dazu gehörte auch ein Hakenkreuz. Am Ortsausgang in Richtung Linden wurde ein Hinweisschild aus dem Boden gerissen und hinter der Leitplanke abgelegt. Es sei aber zu keinem Sachschaden oder zur Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen. Insbesondere hinsichtlich der Graffitis bittet die Polizei Waldfischbach um Hinweise unter Telefon 06333/9270.