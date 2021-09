Das Jawort gaben sich am Samstag in der katholischen Kirche St. Antonius in Schindhard Ex-Bundesliga-Radrennfahrer Jonas Brödel und Lisa Brödel, geborene Bollinger.

Nach der Trauung standen Fahrer des Radsportclubs Felsenland, dessen Vorsitzender Jonas Brödel ist, mit ihren Rädern Spalier vor der Kirche für das frisch vermählte Paar – ein imposantes Bild. Und eine Überraschung, die beinahe keine gewesen wäre. Denn am Tag der Hochzeit, als RSC-Gründungsmitglied Klaus Böshans in einer Gärtnerei den Blumenstrauß in den Vereinsfarben für das Brautpaar abholen wollte, kam auch Jonas Brödel in den Laden, um den Blumenschmuck fürs Hochzeitsauto in Empfang zu nehmen, berichtet Böshans, wieso er zu einer Notlüge gegriffen und gesagt habe: „Schade, dass ich nicht zur Hochzeit kommen kann, ich bin leider verhindert.“ Als einige Stunden später die Braut beim Überreichen des Hochzeitsgeschenks anmerkte: „Klaus, ich dachte, du bist verhindert?“, klärte der Bräutigam auf: „Klaus ist ein schlechter Lügner.“