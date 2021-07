Die in Gersbach zugelaufene Schildkröte wird offenbar von niemandem vermisst. Wie am 6. Juli berichtet, hat Erna Peifer in Gersbach eine Gelbbauch-Schmuckschildkröte vor vier Wochen vollkommen dehydriert auf dem Bürgersteig gefunden. Das Tier lebt seitdem in dem kleinen Gartenteich von Familie Peifer. Auf den Aufruf nach einer neuen Bleibe oder dem eigentlichen Besitzer des Tieres habe sich niemand gemeldet, berichtet Sohn Ralf Peifer. Dem Tier geht es allerdings offenbar immer besser. Am Sonntag sei die Schildkröte ausgebüxt und von einem Nachbarn auf der Straße gefunden und zurückgebracht worden. Anschließend verschwand das Tier gleich noch mal und kam erst am Mittwoch wieder zurück in seinen Miniteich. Das Tier werde immer zutraulicher und flüchte nicht jedesmal, wenn einer der Familie in den Garten komme. Ralf Peifer würde das Tier behalten, ist sich aber unsicher, da er keine Erfahrung mit Schildkröten habe. „Ich würde mir nie so einen Exoten kaufen“, meinte Peifer, der lieber Katzen hält. Die verstehen sich im übrigen ganz gut mit der Schildkröte. „Ich bräuchte jemand, der sich mit Schildkröten auskennt und uns beraten könnte“, appelliert Ralf Peifer an Schildkrötenexperten sich zu melden. Vor allem, wie das Tier überwintern könnte, fragt sich der Gersbacher.

Kontakt

Familie Peifer ist unter 06331/94263 zu erreichen.