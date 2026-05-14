Die Fassungslosigkeit ist groß: Im Pirmasenser Stadtteil Ruhbank verlegt die Telekom Glasfaser, aber kein Haushalt darf angeschlossen werden. Der Grund ist skurril.

„Das ist mit gesundem Menschenverstand nicht in Einklang zu bringen“: Was ist passiert, dass sich Oberbürgermeister Markus Zwick in einer Diskussion im Stadtrat über die Glasfaserversorgung zu einer solchen Äußerung hinreißen lässt? Ein unglaubliches Kapitel aus der Reihe „Deutschland, seine Gesetze und Bürokratie“. Konkret geht es um die Verlegung eines Glasfaserkabels von Erlenbrunn zum Beckenhof über die Ruhbank. Für das schnelle Internet für das bekannte Ausflugslokal hat die Telekom den Zuschlag erhalten. Allerdings über das sogenannte Weiße-Flecken-Programm des Landkreises, denn der Beckenhof wird zwar gerne als Pirmasenser Ausflugsziel benannt, liegt aber im Landkreis auf dem Gebiet der Ortsgemeinde Münchweiler.

Der Landkreis hat dieses Programm für einzelne Objekte wie Aussiedlerhöfe, Wanderhütten oder Ausflugslokale, die kein schnelles Internet haben, aufgelegt, weil sie von keinem Glasfaseranbieter auf eigene Rechnung angeschlossen werden – genannt eigenwirtschaftlicher Ausbau: Für die Unternehmen ist das unwirtschaftlich. Also gibt es öffentliches Geld für den Glasfaseranschluss dieser „weißen Flecken“.

Die Werbung für die Telekom-Glasfaser auf der Baustelle ist der blanke Hohn

Und genau an dieser Stelle fängt das Problem mit dem Pirmasenser Stadtteil Ruhbank an: Weil es eben eine mit Steuergeld geförderte Glasfaserleitung zum Beckenhof ist, darf die Telekom nicht auf eigene Rechnung Haushalte auf der Ruhbank anschließen, erklärte Bürgermeister Michael Maas den ungläubigen Stadtratsmitgliedern. Auch wenn die Leitung über rund zwei Kilometer an 200 Gebäuden auf der Ruhbank vorbeigeht, die angeschlossen werden können, darf das nicht sein – so sehr es viele Bürger und Unternehmen in dem Stadtteil auch wollen.

„Da wird von Erlenbrunn quer durch die Ruhbank alles aufgerissen für die Leitung, und die Geschäftsleute, die Glasfaser unbedingt wollen, gehen leer aus“, beklagte das CDU-Stadtratsmitglied Katja Faroß-Göller. Was sie nicht erwähnt hat: Für die Anwohner der Beckenhofer Straße und des Adolf-Ludwig-Rings, durch die diese Telekom-Leitung verläuft, muss es der blanke Hohn sein, wenn sie auf eine Telekom-Glasfaser-Werbung auf der Baustelle schauen. Im Adolf-Ludwig-Ring preist das Telekommunikationsunternehmen sein schnelles Internet an: „T-Glasfaser: Jetzt auch in dieser Straße. Noch schnell ins Netz der Zukunft einsteigen!“ Nun, für die Bürger auf der Ruhbank ist dieser Einstieg überhaupt nicht möglich.

Für die Ruhbank muss ein eigenes Glasfaserkabel verlegt werden

Das Unverständnis der Bürger auf der Ruhbank teilt der Oberbürgermeister: „Es ist für mich nicht zu verstehen, dass eine Leitung für ein Gebäude an 200 anderen Gebäuden vorbeiführt, die nicht benutzt werden darf, und später wird daneben eine weitere Leitung verlegt.“ Genau dieses Szenario wird es auf der Ruhbank aber geben, davon ist wiederum Maas überzeugt: „Im Extremfall werden die Straßen an den gleichen Stellen wieder aufgerissen, um eine zweite Glasfaserleitung für die Ruhbank zu legen.“ Denn für die Versorgung des Stadtteils wird später ein Glasfaseranbieter an die gleiche Telekommunikation-Hauptverkehrsader – den sogenannten Backbone – anbinden müssen ¬– wie jetzt schon die Telekom für den Beckenhof.

Und der Bürgermeister macht auch jede Hoffnung zunichte, dass die Stadt im Sinne ihrer Bürger eingreifen kann. Denn zuvor hatte CDU-Ratsmitglied und Ex-Oberbürgermeister Bernhard Matheis zur Sprache gebracht, ob die Stadt die Telekom-Leitungsverbindung unter diesen Bedingungen nicht untersagen könne, schließlich werde sie in städtischen Straßen verlegt. Das lasse das Telekommunikationsgesetz nicht zu, entgegnete Maas, danach habe die Stadt als Straßenbaulastträger die Glasfaserverlegung zu dulden. Lediglich den ordnungsgemäßen Zustand von Straßen und Gehwegen könne die Stadt verlangen – was auch gemacht werde.

Glasfaser-Förderprogramm: Antrag ist gestellt, Zuschlag ist fraglich

Auch wenn es wirklich niemand im Stadtrat so richtig verstehen und akzeptieren will, für die Bürger auf der Ruhbank heißt es weiter warten auf schnelles Internet. Ob es kommt, und wann es kommt – dahinter stehen noch einige Fragezeichen. Hoffnung macht aber die Ankündigung des regionalen Glasfaseranbieters Mawacon aus Eisenberg, von Rodalben nach Pirmasens eine Leitung zu verlegen und darüber fünf unterversorgte Vororte und die Ruhbank zu versorgen. Und auch der Pirmasenser Bürgermeister ist nicht untätig. Sollten auch die Mawacon-Pläne scheitern, will er die etwa 3000 unterversorgten Haushalte in der Stadt mit öffentlicher Förderung versorgen lassen.

Im April hat er diese städtischen Gebiete beim Förderprogramm „Gigabit-Richtlinie 2.0“ angemeldet, der vorgeschaltete Branchendialog mit den beiden interessierten Anbietern Mawacon und Telekom läuft, ein offizielles Interessenbekundungsverfahren ist für Sommer geplant. Danach steht fest, ob es überhaupt ein offizielles Angebot gibt und wie hoch die Kosten beziehungsweise die Lücke bis zur Wirtschaftlichkeit der Glasfaserversorgung ist. Wer die geringste Finanzierungslücke aufweist, kommt zum Zug. Aber nur dann, wenn die Fördergelder auch fließen.

Und an dieser Stelle bremste Maas jede aufkommende Euphorie jäh ab: Weil es in Rheinland-Pfalz viele Gebiete gibt, die noch schlechter versorgt sind als Pirmasens insgesamt, werden diese bevorzugt, wenn sie sich auch für die Förderung anmelden. Daher steht auch ein großes Fragezeichen dahinter, ob überhaupt Fördergelder nach Pirmasens fließen – auch wenn der Bürgermeister zu den ersten gehören will, die ihre Förderunterlagen einreichen. Entscheidend ist nicht Schnelligkeit, sondern die schlechte Internetversorgung.