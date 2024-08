„Leinen los!“ hieß es am Wochenende wieder auf und am Eisweiher in Pirmasens. Mehr als 200 Aussteller aus ganz Europa haben ihre selbstgebauten Modellboote gezeigt. Zahlreiche Schaulustige waren gekommen, um bei bestem Sommerwetter die Ergebnisse des zeitaufwendigen Hobbys zu bestaunen – auf dem Wasser aber auch auf dem Trockenen.

Der Eisweiher glitzert in der Sommersonne. Rund um den See sind die Besucher des internationalen Schaufahrens versammelt, zu dem wieder die Interessensgemeinschaft Schiffsmodellbau (IGS) eingeladen