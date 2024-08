Uwe Meyer betreibt in Hauenstein eine Werkstatt für Autos und Motorräder. Seine Kunden parkten immer direkt an der Straße – im direkten Kreuzungsbereich. Die Verwaltung hat das nun untersagt. Meyer sieht darin seine Existenz bedroht.

Rund 65 Kilometer Schiene gibt es im Verbreitungsgebiet der Pirmasenser Rundschau. Wie präsentieren sich die Bahnhöfe entlang der Regionalbahnlinien 55,64 und 68 ? Die RHEINPFALZ hat sich vor Ort umgeschaut. Nächster Halt: Pirmasens Hauptbahnhof, ein in vielen Belangen ungewöhnlicher Bahnhof.

„Schiff ahoi“ heißt es wieder am 10. und 11. August am und auf dem Pirmasenser Eisweiher. Auf Einladung der Interessengemeinschaft Schiffsmodellbau (IGS) Pirmasens treffen sich Teilnehmer aus ganz Europa in diesem Mekka der Modellbauer. Dort wird es eine Premiere geben.

Pfarrer Pious Paul Oroplackal aus der indischen Provinz Kerala sagt Rodalben ade. DIE RHEINPFALZ fragte nach seinen Eindrücken und Erfahrungen in diesen fast zwanzig Jahren, vor allem auch nach den Motiven der größer werdenden Schar seiner Landsleute, die wie er die indische Heimat zu verlassen, um in Deutschland zu leben und zu arbeiten.

Vor 20 Jahren hat Tilo Brach auf Anregung der örtlichen Feuerwehr seinen ersten Motorradgottesdienst organisiert. Die Jubiläumsauflage am 18. August ist nun zugleich seine letzte: Der für die protestantischen Gemeinden Winterbach, Battweiler und Oberauerbach zuständige Pfarrer geht 2025 in Ruhestand. Er hofft aber, dass die Veranstaltung auch ohne ihn weiterlebt.

Im Laufe des Donnerstags soll der Niederauerbacher Kreisel wieder komplett befahrbar sein. Bis dahin ist ein Arm gesperrt. Es bestand die Gefahr, dass die Straße einbricht.

Er ist kein unbeschriebenes Blatt, hat schon einige Zeit hinter Gittern verbracht. Nun will ein 28-jähriger Angeklagte mit seiner Berufung erreichen, dass die vom Amtsgericht Zweibrücken verhängte 18-monatige Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Liste der Delikte, die zu seiner Verurteilung geführt haben, ist beträchtlich.

Ungeahnt hitzige Diskussionen entbrannten in der Pfalz, als die Weinkönigin durch Botschafter ersetzt werden sollte. Die Zweibrücker Rosenkönigin Dilara und der Wallhalber Marktgraf Lasse sehen die Sache eher gelassen.

Das olympische Finale im Speerwurf der Frauen am Samstag findet ohne Christin Hussong vom LAZ Zweibrücken statt. Bei der Qualifikation belegte die 30-Jährige aus Herschberg nur den 18. Rang.

Das beliebte Open-Air-Happening auf Burg Lemberg geht in seine 19. Auflage. Fürs letzte August- und das erste September-Wochenende sind sieben hochklassige Bands auf der 458 Meter hoch gelegenen Burgruine angekündigt.