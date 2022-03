Am 27. März wählen die Bürger der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land einen neuen Bürgermeister. Wir wollen Ihnen dabei helfen, eine Entscheidung für einen der drei Kandidaten zu treffen.

Nach fast 14 Jahren im Amt tritt Silvia Seebach als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land Ende April mit ihrem 65. Geburtstag in den vorzeitigen Ruhestand. Drei Ortsbürgermeister bewerben sich um ihre Nachfolge. In der Reihenfolge des Stimmzettels sind das Klaus Weber (CDU, Bottenbach), Harald Hatzfeld (SPD, Trulben) und Felix Kupper (unabhängiger Einzelbewerber, Vinningen).

Wir wären gerne mit den Kandidaten und Ihnen, den Lesern der „Pirmasenser Rundschau“, bei einer Podiumsdiskussion ins Gespräch gekommen. Doch als wir mit der Planung begannen, sah es nicht so aus, als würden die Corona-Maßnahmen eine Podiumsdiskussion zulassen. Zumindest nicht in der Form, wie wir sie uns vorstellen.

Deshalb haben wir eine Alternative gesucht und mit dem Offenen Kanal Südwestpfalz einen Partner und eine Möglichkeit gefunden, wie wir die drei Bürgermeisterkandidaten präsentieren können. Am kommenden Donnerstag, 10. März, werden sich Klaus Weber, Harald Hatzfeld und Felix Kupper bei einem RHEINPFALZ-Kandidatenforum den Fragen von Andreas Ganter und Andreas Danner stellen. Dazu baut der Offene Kanal Südwestpfalz in der City-Star-Jugendherberge in Pirmasens ein kleines Fernsehstudio auf und zeichnet die Gesprächsrunde mit den drei Kandidaten und der Redaktionsleitung der „Pirmasenser Rundschau“ auf.

Um auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, einzubeziehen, können Sie uns Fragen schicken, die wir in Ihrem Namen den Kandidaten stellen werden. Was muss sich in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land ändern, was muss dringend erledigt werden, wo hakt es, was läuft verkehrt, was läuft gut? Schreiben Sie uns, was Sie auf dem Herzen haben, was Sie von den drei Kandidaten wissen wollen. Sie können uns Ihre Fragen per E-Mail an redpir@rheinpfalz.de bis Mittwochabend, 9. März, zukommen lassen.

Wir werden schon am Abend der Aufzeichnung auf unserer Internetseite über das RHEINPFALZ-Kandidatenforum berichten. In der gedruckten Ausgabe tun wir das am Freitag, 11. März. An diesem Tag strahlt der Offene Kanal die Aufzeichnung des Gesprächs aus. Die Sendung wird dann bis zum Wahltag am 27. März regelmäßig wiederholt. Wir werden Sie über die Sendetermine informieren und einen Link zur Sendung in der Mediathek des Offenen Kanals veröffentlichen.

Natürlich werden wir auch am Wahlabend aktuell berichten. Als erstes online, am Tag danach in der gedruckten Ausgabe.