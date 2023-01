Am Montag um 9.30 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Scheune im Scheideller Weg in Heltersberg gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften an und löschte den Brand. Laut Polizei steht die Brandursache noch nicht fest, derzeit deute alles auf einen technischen Defekt hin. Sie schätzt den Schaden auf 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise.