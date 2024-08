Die Insolvenzverfahren des Pirmasenser Immobilienunternehmers Manfred Schenk laufen auf einen wichtigen Termin zu. Am 9. Oktober findet die Gläubigerversammlung statt.

Das hat der Mannheimer Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Die Verfahren, für die er zuständig sei, betreffen zwei Gesellschaften Schenks sowie dessen persönliches Vermögen. Der Unternehmer, der lange Jahre im Reitsport und als Feuerwehrchef von Pirmasens eine wichtige Rolle spielte, hatte bei Bekanntwerden des Verfahrens gegen ihn gegenüber der RHEINPFALZ gesagt, dass er dem Fiskus über zehn Millionen Euro schulde. Nach Schenks Darstellung erklärt sich die hohe Summe mit Bauleistungen, die mit einem „verkehrten Steuerschlüssel“ verbucht worden seien. Konkret seien zwei oder drei seiner Projekte in der Vergangenheit steuerlich nicht korrekt abgewickelt worden. Die Schuld dafür liege bei seinen Steuerberatern.

Schenk hat in Pirmasens unter anderem eine ruhende Großbaustelle gegenüber der Parkbrauerei. Dort sollte eigentlich ein Seniorenheim entstehen. Die Zukunft des Projekts ist völlig offen. Gleiches gilt für ein Vorhaben in Zweibrücken. Auf dem dortigen ehemaligen Areal der Parkbrauerei wollte Schenk ebenfalls ein Seniorenheim bauen. Nicht zuletzt wegen diverser Rechtsstreitigkeiten geht es in Zweibrücken nicht voran. Schenk hatte zuletzt immer wieder bekräftigt, an beiden Projekten festhalten zu wollen.