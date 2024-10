Der Pirmasenser Unternehmer Manfred Schenk und einige seiner Firmen befinden sich in einem Insolvenzverfahren. Am Mittwoch tagte die Gläubigerversammlung. Dort wurde eine sehr hohe Summe aufgerufen. Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann berichtet, dass 33 Gläubiger Forderungen in Höhe von insgesamt 103 Millionen Euro geltend gemacht hätten. Schenk bestätigt das und relativiert es gleichermaßen. Alleine 80 Millionen Euro fordere eine einzelne Person von ihm. Der Mann ist laut Schenk Berufsspieler. Er habe in der Gläubigerversammlung geltend gemacht, dass er mit Glücksspiel 80 Millionen Euro verdient haben könnte, wenn ihm das strittige Geld von Schenk zur Verfügung gestanden hätte. Rund zehn Millionen Euro schuldet Schenk dem Finanzamt.

