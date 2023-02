Neue Köpfe für das Kreisbauamt: Landrätin Susanne Ganster stellt mit Christian Mühlbauer einen neuen Chef vor und berichtet über Neueinstellungen und Umstrukturierungen, die dazu führen sollen, dass Bauanträge künftig schneller bearbeitet werden.

In Dahn baut Wolfgang Traxel die ehemalige Schuhfabrik Klan um. Es entstehen vier Penthouse-Wohnungen und fünf Lofts. Im Mai soll alles fertig sein.

Es hat lange gedauert, aber jetzt ist die Förderzusage da: Der Bund gibt 700.000 Euro zur Sanierung des Wasgaustadions in Hauenstein dazu.

Kurt Cölsch ist tot. Der Mitbegründer der Pirmasenser Caprice Schuhproduktion starb kurz nach seinem 88. Geburtstag.

Der Landesrechnungshof hat mal wieder die Pirmasenser Messe in den Blick genommen. Sie kritisiert insbesondere das Engagement des Landes in der Messegesellschaft.

Die Pirmasenser Protestanten hätten kein Problem damit, ihre sieben Kindertagesstätten an die Stadt abzutreten. Die katholische Kirche hält sich noch bedeckt.

In Bechhofen sollen Wohnmobilstellplätze entstehen, gute Voraussetzungen seien an mehreren Standorten gegeben. Das könnte den Tourismus fördern.

Der Verwaltungsrat des Umwelt- und Servicebetriebs Zweibrücken hat Nicole Hartfelder offiziell zur Vorständin ernannt. Sie trat am Mittwoch ihren Dienst an.

In Maßweiler sollen so schnell wie möglich Photovoltaikanlagen in und ums Dorf gebaut werden. Mitte des Jahres sollen die ersten Schritte gemacht werden.

Der Zweibrücker Dekan Peter Butz hat in jahrelanger Arbeit ein Modell der früheren Neunkircher Innenstadt gebaut. Fertig ist es noch lange nicht, aber die Straßenbahn fährt schon.