Nach längerer Krankheit ist dieser Tage im 90. Lebensjahr Pfarrer Hermann Kuntz verstorben, der nicht nur ein beliebter und immer gut aufgelegter Neu-Hääschdner aus der Südpfalz war, sondern auch in die pfälzische Literaturgeschichte eingeht. Seine beiden allzu geistlich-weltlichen Dialektgeschichten in Reimen und Prosa „D’ klä Kerchemaus“ – so heißen die beiden Bände – sprühen von Mutterwitz und Humor des 1931 in Schaidt geborenen katholischen Priesters, der seit 2001 in Hauenstein lebte.

Bis vor wenigen Jahren legte der mit Pfälzer Tugenden gesegnete Pfarrer seinen humorvollen Zeigefinger mitten in das volle Leben der Menschen. Kein Wunder auch, dass man in der närrischen Kurpfalz schon vor Jahrzehnten auf „de Parre in Berg“ aufmerksam wurde, wo er 34 Jahre nicht nur Prediger war, sondern auch als Meister in der Bütt als erster katholischer Pfarrer 1987 den höchsten pfälzischen Fasnachtorden, den „Goldenen Löwen“, erhalten hatte.

In seinem Alterswohnsitz Hauenstein stellte er nach dem ersten frühen Bändchen von de „Klä Kerchemaus“ im Jahr 2008 dann bei einer Lesung mit Alfons Kaiser aus Ludwigshafen das zweite Bändchen vor: In der RHEINPFALZ war damals über den beschwingten Premierenabend im voll besetzten Pfarrheim folgendes zu lesen: „Die freche ,Klä’ Kerchemaus’ huschte mit flinken Versen durch die Kirchen- und profane Welt, und Autor Pfarrer Hermann Kuntz verstand es, seine treffenden und humorvoll-pointierten Verse aus dem neuen Büchlein in herzerfrischender und mit Geist und Mutterwitz garnierten Vortragskunst zum Klingen zu bringen“.

Daran hat sich bis heute nichts geändert, und wer die beiden Büchlein in seinem Bücherschrank stehen hat, greift immer wieder hinein ins volle Leben eines heimatverbundenen „Pälzer Parrers“, der auch mit der einfachen Dialektsprache allzu Theologisches in humoriges Pfälzisch umzusetzen verstand.

Kuntz hebt den Zeigefinger auch Richtung Rom

Die Mundart-Texte des dieser Tage verstorbenen Pfarrers leben in der Tat „nicht nur vom Lesen, sondern vom Laut-Lesen, von der Darbietung mit Herz und Stimm’“, wie Verleger Alfons Kaiser die lustigen, aber weit hinter die Fassade gehenden Texte von Hermann Kuntz 2009 apostrophierte.

„Äch im Spass kann man die Wohret saache, do verstehns die Leid noch besser“, war der Muttersprachler in der Soutane überzeugt und man stimmt ihm auch heute noch gern zu, wenn er beispielsweise den etwas mahnenden Zeigefinger auch gen Rom erhebt: „Hoppe, hoppe Reiter – de Papst macht grad so weiter“, sagt „D’ klä Kerchemaus“ alias Hermann Kuntz schelmisch blinzelnd und den rechten Finger gen Himmel hebend. Kuntz wusste natürlich auch eine humorvoll-einleuchtende Antwort zu geben auf das ewig junge Kirchenthema Zölibat, das ja bei allen Gesprächen über das Personal der Kirche eine tragende Rolle spielt: „Mer froochen Radio Vatikan, was esch am Zölibat bloos dran…. Die Antwort kummt vun höchster Stell’, normal geht’s langsam, diesmal schnell: Der Heilig Stuhl stellt damit klar, weil es schon immer halt so war, dass – auch wenn es viele nicht gern hören – sich d’Pfarrer nicht so schnell vermehren“.

Ein Priester mit einem Hang zum Fabulieren

Zurück zur „Klä Kerchemaus“: Sie ist und bleibt eine Art kleine Predigt, eine Ansprache, eine Hinwendung mit humorvollen Worten und Reimen, manchmal auch mit subtiler Hinterfragung und kritischen Untertönen, aber alles zwischen den lustigen Zeilen versteckt. Man muss nur ein bisschen hineinhören. So bleibt auch über seinen Tod hinaus Pfarrer und Dichter Hermann Kuntz ein liebenswerter Priester mit dem Hang zum Fabulieren: Er war keiner der marktschreierisch Lauten, ihn machte seine Bescheidenheit, seine Liebenswürdigkeit, seine Ausgeglichenheit, seine innere Freude und seine pfälzische Bodenhaftung aus. Seine Gedichte, aber auch seine Büttenreden und sein poetisches Anliegen sind immer auch ein Hinweis für das Anständige, eine Bitte um menschliches Miteinanderumgehen in einer oft unfreundlichen Welt. Humor hat oft seine Wurzeln in der „Verkündigung mit anderen Mitteln“.

Diese Grundhaltung war auch ein bisschen die Berufung des Priesters, „und sogar die bischöfliche Kirchenleitung hat schon immer Ja und Amen gesagt zu dieser Art zu predigen“, meinte Hermann Kuntz einmal. In dieser seiner Art sagte er auch voller liebenswerter Überzeugung über seine beiden „Kirchenmäuse“: „Manche Gläubige wollen sogar schon den lieben Gott gesehen haben, wie er seiner Kirchenmaus zugezwinkert hat“.