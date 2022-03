Mitarbeiterinnen des Rodalber Ordnungsamtes trafen am Dienstag auf einen Mann, der sie im Vorbeilaufen „komisch angepöbelt hat“, wie Rodalbens Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer informierte. Weil der Mann Ähnlichkeiten mit dem von Zeugen beschriebenen Mann hatte, der am Sonntag Fenster- und Autoscheiben in der Poststraße eingeschlagen hatte, riefen sie ihre Kollegen hinzu. Im Gespräch mit dem Mann habe sich ein Tatverdacht ergeben, sodass die Polizei informiert worden sei, berichtete Denzer. Die Beamten hätten den Mann dann mit zur Polizeidirektion nach Pirmasens genommen. Bei dem Mann handelt es sich um einen Wohnsitzlosen, der in Rodalben eine Verwandte besucht haben soll, so Denzer.