Am Sonntagmorgen um 4.30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie zwei Personen die Scheibe eines Optikergeschäfts in der Schlossstraße in Pirmasens einwarfen oder einschlugen. Die Unbekannten griffen sich Teile der Auslage und flüchteten zu Fuß in Richtung der Christiansgasse flüchteten. Laut Zeugenaussage trug einer der Täter eine weiße Jogginghose und eine Sportjacke und hatte eine Umhängetasche dabei. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.