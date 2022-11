Die musikalische Lesung „Tweets aus Versailles“ in der Pirmasenser Festhalle widmet sich am Mittwoch, 16. November, der geradlinigen wie erdverbundenen Monarchin, die als Liselotte von der Pfalz in die Weltgeschichte einging. Schauspielerin Franziska Troegner verleiht ihr eine Stimme. Mit dabei ist das Barockmusikensemble Lautten Compagney aus Berlin.

Sie galt als lebensklug, gewitzt und selbstbewusst: Herzogin Elisabeth Charlotte von Orléans. In einem der schönsten Renaissanceschlösser Deutschlands, dem zu Heidelberg, erblickte die Tochter des Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz am 27. Mai 1652 das Licht der Welt. Als 19-Jährige kam die Prinzessin aus der Kurpfalz an den Hof von Versailles – nicht etwa aus freien Stücken, sondern durch die Heiratspolitik ihres Vaters. Nach langen Verhandlungen wurde vereinbart, dass Liselotte den Bruder des Franzosenkönigs, Herzog Philipp von Orléans, heiraten sollte. Aus ihrem „goldenen Käfig“ kommentierte sie in Briefen die Politik und beschreibt ungeschminkt das Alltagsleben am Hof.

Liselotte hat Briefe geschrieben, wie heute getwittert wird: unablässig und teilweise mehrere an den gleichen Adressaten am Tag. Ein bisschen, wie eine ältere Dame, die ständig am Telefon hängt. In ihrer Lebenszeit schrieb sie circa 60.000 Briefe, von denen gut 6000 Stück erhalten sind. In ihren Aufzeichnungen plaudert sie oft, manchmal lästert sie auch. Sie beobachtet genau und gelangt – vor allem in den späten Jahren – hin und wieder zu philosophischer Tiefe.

Schilderungen des höfischen Lebens

Sie beschreibt in diesen Tweets das Leben in Versailles, ihren Umgang mit dem Sonnenkönig, die Vergnügen der Jagd und der höfischen Feste. Liselotte beschreibt aber auch die Konflikte mit den männlichen Mätressen ihres halb analphabetischen eitlen Ehemanns und ihren dauerhaften Streit mit Madame de Maintenon, der letzten Mätresse des Königs. Ihre Briefe handeln von den kuriosen Gebräuchen am Hof, von der schlechten Luft in Paris und den beschwerlichen Reisen.

Sie beschreibt die Sorge der Frauen und Männer in Kriegszeiten, die Angst vor Krankheiten und mehr noch vor den Ärzten und beklagt bitter die Zerstörung ihrer Heimat, Heidelbergs und Mannheims, im Pfälzischen Erbfolgekrieg, die in ihrem Namen begangen worden waren. In ihren späteren Briefen lesen wir von ihren letzten Jahren mit der Erkenntnis des eigenen Alterns. Die Aufzeichnungen lassen das bis heute faszinierende Leben, an dem wohl einflussreichsten Hof der frühen Neuzeit lebendig werden. Sie zeichnen das Selbstporträt einer klugen wie humorvollen Frau, die die Welt um sich herum genau beobachtete und sehr genau weiß, wie sie selbst darin wahrgenommen wurde.

Bekannt aus Kino, Fernsehen und Hörfunk

Mit der Schauspielerin Franziska Troegner (68) kommt ein Publikumsliebling in die Pirmasenser Festhalle. Sie verleiht den unverblümten, teilweise vulgären und dialektalen Worten der Adeligen eine Stimme. Mehr als zwei Jahrzehnte gehörte Troegner nach bestandener Bühnenreifeprüfung zum Berliner Ensemble. Seit 1993 arbeitet sie freiberuflich unter anderem am Berliner Schlosspark Theater und den Hamburger Kammerspielen. Sie wirkt seit Beginn ihrer künstlerischen Laufbahn in mehr als 100 Kino- und Fernsehfilmen sowie über 500 Hörspielproduktionen mit. Große Popularität gewinnt Troegner durch Auftritte in TV-Serien wie „Hallervordens Spott-Light“, „Der Landarzt“ und als „unmögliche Mama“. 2004 spielte sie an der Seite von Johnny Depp im dem US-amerikanischen Kinostreifen „Charlie und die Schokoladenfabrik“. Seit 2022 hat sie einen Lehrauftrag an der Hochschule für Theater und Musik im Fach Chanson.

Die Lautten Compagney entführt an diesem Abend mit Kammermusik an den französischen Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV. Dort war Musik allgegenwärtig. Wie alle Prinzessinnen des 18. Jahrhunderts hat auch Elisabeth Charlotte eine musikalische Ausbildung erhalten und spielte Gitarre. Wichtiger noch: Ihre Ankunft in Versailles fällt zusammen mit der Erschaffung der französischen Oper, der Tragédie en musique, durch Jean-Baptiste Lully. Musik von ihm, Marin Marais, Marc Antoine Charpentier und anderen berühmten Hofkomponisten treten in den Dialog mit den gelesenen Texten. Die Lautten Compagney unter Leitung von Wolfgang Katschner lässt mit Traversflöten, Gambe, Lauten und Cembalo diese Werke wieder aufleben.

Termin

Am Mittwoch, 16. November, 20 Uhr, liest Schauspielerin Franziska Troegner „Tweets aus Versailles“ in der Pirmasenser Festhalle. Die Lautten Compagney begleitet die Veranstaltung mit Musik aus der Zeit des französischen Sonnenkönigs. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf beim Pirmasenser Kulturamt im Forum Alte Post, Poststraße 2, Telefon 06331 2392716 oder per E-Mail an kartenverkauf@pirmasens. Tickets gibt es auch im Internet unter www.ticket-regional.de. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr.