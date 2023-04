Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Walter Sittler gastiert am kommenden Sonntag, 12. Dezember, mit „Ein Mann im Schnee“ in der Pirmasenser Festhalle. Vor seinem Auftritt hat die RHEINPFALZ mit dem Schauspieler gesprochen: über Querdenker, die Verbindung dieser Thematik zu Erich Kästner und darüber, welche Instrumente der Autor seinen Lesern an die Hand gibt, um die Corona-Zeit besser einzuordnen.

Kästner nutzt das Sujet Weihnachten, um ein humorvoller Beobachter und scharfzüngiger Mahner zu sein. Was macht den Schriftsteller für Sie so aktuell?

Kästner