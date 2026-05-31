Ein fast schon unmögliches Projekt hat sich Raimund Widra mit der Inszenierung von Peter Schmidts Theaterstück „Schuld und Sein“ vorgenommen.

Es ist ein Drama, ja eine Tragödie, die Regisseur Raimund Widra mit „Schuld und Schein“ als schrille Show erzählt. Das Stück thematisiert die revolutionäre, eigentlich unglaubliche Geschichte eines Geldsystems, das erst Gold durch Schuldscheine ersetzt und sich nach und nach in eine irrsinnige Maschinerie der grenzenlosen digitalen Geldvermehrung verwandelt. Raimund Widra erzählt das Groteske auf komödiantische Weise mit einer Extraportion Slapstick. Egoistische Wünsche nach einem Eigenheim, Urlaub oder Thermomix setzen die Kreditspirale in Gang, nehmen den Kreditnehmer gefangen, bis ihm das Lachen im Hals stecken bleibt.

Warum wird nicht mehr mit Gold bezahlt, sondern bald nur noch bargeldlos? Wer darf überhaupt Geld schaffen? Und warum kommt bei diesen galaktischen Geldmengen so wenig beim Volk an? All diese Fragen wirft das Stück von Ulf Schmidt auf, der seit der vergangenen Spielzeit Chefdramaturg am Saarländischen Staatstheater ist. Keine davon bleibt unbeantwortet, denn „Schuld und Schein“ basiert auf volkswirtschaftlichen Recherchen und bleibt haarscharf an der absurden Realität.

Schmutzige Geschäfte

Die schmutzigen Geldgeschäfte platziert Raimund Widra dank Bühnenbildnerin Viktoria Edler in einer heruntergekommen Toilette. „Das Leben ist nicht immer nur Pommes und Disco“, steht da an die Wand gekritzelt. Irgendwann kommt eine Kurve dazu, die die Gewinnspanne der Finanzinstitute veranschaulicht.

Auf der Bühne stehen Herr und Frau Bank (Jonathan Lutz und Lea Ostrovskiy), die einander bedingen, sich gegenseitig decken, bedrohen und unaufhörlich vorantreiben. In den zwei Stunden Theater durchlaufen beide eine eklatante Metamorphose. In rasanter Weise sieht man ihr wahres gieriges Gesicht. Sie versinken in Partylaune, weil sie nicht mal mehr die Ärmel hochkrempeln müssen, um Erfolg zu haben. Dann braucht es noch den Kaiser, sprich einen Vertreter aus der Politik (Bernd Geiling), einen Investor (Jan Hutter) sowie den Frosch (Nicolai Gonther) im Topf, der ganz behutsam gekocht wird, damit er es nicht einmal merkt. Er demonstriert, was denen blüht, die durch kostspielige Wünsche im Bankrott enden.

Wenn Geld arbeitet

„Schicken Sie das Geld zur Arbeit und legen Sie sich selbst auf die hohe Kante“, bekommt der empfohlen. Im Grunde merkt der Frosch sehr schnell, dass einiges schiefläuft, lässt sich aber immer wieder durch Träume verführen, die er von Herr und Frau Bank eingehämmert bekommt. Um dieses Schicksal zu überzeichnen, integriert der Regisseur noch andere Texte etwa aus Hauffs Märchen „Ein steinernes Herz“.

Widra scheut sich nicht, den Kaiser immer wieder als unterschiedliche, sehr gut wiedererkennbare Politiker zu inszenieren: Solche, die eine Raute formen oder im Rollstuhl sitzen. Schließlich bekommt der Kaiser eine Hirnamputation und redet wie der Außerirdische, dem Louis De Funes in seinem Film „Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe“ begegnet. Auch darf ein Zitat zum Gesellschaftsspiel Monopoly nicht fehlen. Natürlich gibt es unzählige stilistische Mittel, die die Geschichte untermauern. Beispielsweise das Vokalensemble gleich zu Beginn, in den alle Schauspieler einstimmen. Denn wenn ein Plan gelingen soll, müssen schon alle mitmachen und die vorgegebenen Töne treffen.

Wo bleibt die Revolution?

„Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh“, soll Henry Ford vor 100 Jahren gesagt haben. Die Revolution blieb bisher aus. Weil die Menschen zerstreut und habgierig sind? Nixon soll wichtige Neuerungen im Finanzwesen kommuniziert haben, während parallel dazu Bonanza lief. Gibt es heute nicht eine noch viel reichhaltigere Palette an Zerstreuung? Vielleicht sollte diese Inszenierung einfach mal zur Primetime über den Bildschirm flimmern.

Es ist das erste mal, dass Schauspieler Raimund Widra Regie führt. Seit der Spielzeit 2017/18 gehört er dem Ensemble des Saarländischen Staatstheaters an. Mit „Schuld und Schein“ schenkt er dem Publikum einen kurzweiligen, unterhaltsamen Abend, eine Arbeit, die Lust macht, mehr von ihm zu sehen. Eine gelungene Premiere.

Weitere Termine

13., 26., 28. Juni, 20 Uhr, in der Sparte 4 des Saarländischen Staatstheaters in der Saarbrücker Eisenbahnstraße, Karten unter https://www.staatstheater.saarland/karten.

