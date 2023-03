Die junge Sparte des Chawwerusch Theaters aus Herxheim erzählt am Freitag, 17. März, 19 Uhr, im Forum Alte Post sehr frei die Geschichte von Karl Drais, dem Erfinder des Laufrads. Karten gibt es unter anderem beim Kulturamt.

In dem Schauspiel „Lauf Rad, lauf“ nehmen drei begeisterte Radfahrer die Zuschauer mit auf eine Reise in die Vergangenheit und in einen Alltag, der geprägt ist von Armut, Ungleichheit und einer einzigartigen Naturkatastrophe: dem Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora. Die Folge: ein Jahr ohne Sommer, weltweite Ernteausfälle. Dies wird mit ein Auslöser für Karls wichtigste Erfindung: ein Transportmittel, das nicht gefüttert werden muss.

Karl und – in dieser Geschichte – seine einzige Schwester Amalia leben unter der Fuchtel ihres alleinerziehenden Vaters. Der Polizeidirektor und spätere Oberhofrichter hat wenig Verständnis für die Leidenschaft seiner Kinder: das Erfinden von Flugmaschinen, Sparöfen, Spaghetti-Eismaschinen und einer Kutsche ohne Pferde. Die Erfindungen stoßen weder beim Vater, noch an oberster Stelle, nämlich beim Fürsten, und auch nicht beim Volk auf Interesse.

Ein maskierter Mann

Als Karl und Amalia auf dem Maimarkt in Mannheim schließlich das Laufrad wieder einmal erfolglos anzupreisen versuchen, stellt sich ein maskierter Mann vor, dem das Veloziped gefällt und der Karl eine besondere Wette anbietet.

„Lauf Rad, lauf“ ist ein Stück für die ganze Familie. Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 06331 2392716 und per E-Mail an kartenverkauf@pirmasens.de, außerdem unter ticket-regional.de.