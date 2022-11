Bei vollen Regalen und zum Zerbersten gefüllten Kleiderschränken ist die Frage angebracht, ob uns das wirklich noch ein gutes Gefühl beschert oder vielmehr krank macht. Um den Verzicht auf Konsum geht es in dem Schauspiel „100 Dinge“, das am Donnerstag, 24. November, 20 Uhr, in der Pirmasenser Festhalle gezeigt wird.

Die Geschichte ist aus einem Kinofilm mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz bekannt. Sie dreht sich um Toni und Paul. Die beiden sind beste Freunde und Konkurrenten seit Kindertagen. Nun stehen sie vor dem ganz großen Durchbruch – mit einer selbstentwickelten App namens „Nana“, mit der das Handy zur besten Freundin wird. „Nana“ ist ein wenig mit Siri oder Alexa vergleichbar; wobei „Nana“ nicht bloß eine Alltagsassistentin ist, sondern weitaus menschlichere Eigenschaften hat, über Humor und Emotionen verfügt. Allerdings trägt sie auch dazu bei, dass sich Pauls Kaufsucht, die ohnehin schon ausgeprägt ist, noch weiter verschlimmert.

Ein US-amerikanischer Investor bietet Millionen für die App der beiden Start-up-Geschäftspartner. Aber soll bei ihrer Erfindung wirklich nur der Konsum zählen? Wollen sie die Menschen nicht glücklicher machen? Oder ist das ohnehin dasselbe? Viele offene Fragen stehen im Raum.

Eine folgenreiche Wette

Toni ist sich jedenfalls sicher: Paul, so idealistisch er sich auch gibt, würde durchdrehen, wenn er nichts mehr kaufen könnte. Das wiederum will Paul nicht auf sich sitzen lassen. Die beiden gehen eine folgenreiche Wette ein: Sie verzichten 100 Tage auf ihren gesamten Besitz und somit auf Luxus und Kommerz. Für die beiden geht es schon bald um mehr als Geld: Sie müssen sich darüber klarwerden, was ihnen wirklich etwas wert ist – und ob ihre Freundschaft dazugehört.

Regisseur Thomas Rohmer hat für die Inszenierung der Theatergastspiele Fürth das Drehbuch gekonnt umgesetzt und kreative Lösungen für die Adaption vom Film auf die Bühne gefunden. In den Hauptrollen sind Saša Kekez (Paul) und Hans-Peter Ampferer (Toni) zu sehen. Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt, 06331 2392716 oder kartenverkauf@pirmasens.de, oder im Internet unter www.ticket-regional.de.