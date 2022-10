Der Förderverein Schusterbrunnen PS wird in diesem Jahr ein Halloween-Spektakel auf dem Exerzierplatz organisieren. Am 31. Oktober gibt es einen Umzug durch die Hauptstraße und eine Halloween-Party auf dem Exerzierplatz.

Ursprünglich wollte der Verein die Veranstaltung in der Fußgängerzone feiern. „Leider kann das Event wegen der Baustelle in der Hauptstraße und dem Aufbau des Zeltes für den Novembermarkt nicht wie ursprünglich angedacht in der Fußgängerzone und auf dem Schlossplatz stattfinden“, teilte die Vereinsvorsitzende Vanessa Weisbrod mit. Dem Verein sei es aber wichtig, „etwas für die Kinder von 0 bis 100 Jahren zu organisieren, das ihnen nach den letzten zwei Jahren ohne viele Veranstaltungen etwas Freude bringt“.

Im Vorfeld des Halloween-Spektakels wird der Verein mit dem Citymanagement eine Kürbisschnitz-Aktion mit Kindern der Stadt organisieren. Für die Teilnahme bekommen die Kinder eine Urkunde und eine Überraschung. Die Kürbisse, die zum Teil der Hitscherhof gespendet hat, werden dann an die Einzelhändler in der Fußgängerzone verteilt.

Programm startet am Nachmittag

Das Programm des Halloween-Spektakels am Montag, 31. Oktober, beginnt um 15 Uhr im Begegnungszentrum „mittendrin“ in der Fußgängerzone mit dem Kinderschminken.

Ab 17 Uhr gibt es auf dem Exerzierplatz ein Angebot an süßem, deftigem und Getränken. Es wird eine gruselige Ecke mit einer Photobox eingerichtet, bei der man sich ein Erinnerungsbild machen lassen kann. Um 17.30 Uhr stellen sich die Teilnehmer des Umzugs auf dem Exerzierplatz auf, der schauerliche Marsch beginnt um 18 Uhr, führt bis an den Schusterbrunnen und wieder zurück auf den „Exe“.

Ab 19 Uhr, wenn der Umzug wieder auf dem Exerzierplatz ist, gibt es ein Programm mit Tanz, Feuershow und Live-Musik. Die Stadt, das Pirmasens Marketing und Sponsoren ermöglichen das Halloween-Spektakel.