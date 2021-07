Unbekannte Täter haben am Montagabend gegen 19.25 Uhr die Schaufensterscheiben des Fahrradgeschäftes in der Schäferstraße mit Kieselsteinen beschädigt. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. In welcher Art und Weise die Unbekannten die Kieselsteine gegen die Scheibe befördert haben ist noch ungeklärt und Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Durch den Vorfall ist laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.