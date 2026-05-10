Die Fensterscheibe einer Spielhalle in der Pirmasenser Innenstadt wurde beschädigt.

Am Abend des 8. Mai haben bislang unbekannte Randalierer das Schaufenster der Spielhalle „Golden Gate“ in der Hauptstraße an der Einmündung Sandstraße beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen 23 und 1 Uhr in der Nacht. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizei Pirmasens bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen.