Etwa 1000 Euro Schaden ist dem Wölfling-Markt in der Schäferstraße entstanden, weil Unbekannte dort eine Schaufensterscheibe beschädigt haben. Die Tat hat sich zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, ereignet. Die Polizei geht von einer mutwilligen Beschädigung aus. Bereits vor einem Jahr hatte es einen ähnlichen Vorfall am gleichen Objekt gegeben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.