Ein Unbekannter hat am späten Donnerstagabend ein Schaufenster in der Ringstraße erheblich beschädigt. Wie die Polizeiinspektion berichtet, warf der Täter gegen 23.15 Uhr einen Pflasterstein in die Scheibe des Geschäfts. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich telefonisch unter 06331-5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de zu wenden.