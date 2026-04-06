In der Nacht auf Ostersonntag wurde die Schaufensterscheibe eines An- und Verkaufsgeschäfts in der Landauer Straße, schräg gegenüber des Walhalla-Kinos, eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Diebe Modeschmuck und Silberbesteck. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1600 Euro. und ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise auf die Täter gibt es derzeit nicht. Zeugen sollen sich melden: Telefon 0631 36915199, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.