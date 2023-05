Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So viel war in der Pirmasenser Fußgängerzone an einem Montagabend schon lange nicht mehr los: Hunderte Besucher waren der Einladung des Fördervereins Schusterbrunnen gefolgt, um die Nacht der Geister und Hexen zu feiern.

Gruselig wurde es auf dem Exerzierplatz und in der Fußgängerzone: Kleine und große Skelette, Monster, Vampire und Zombies tummelten sich auf der Festmeile, viele von ihnen mit Eimern