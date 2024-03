In Niedersimten soll es einen Schandfleck weniger geben. Ortsvorsteher Timo Völker informierte in der jüngsten Ortsbeiratssitzung, dass die Stadt das Haus in der Lothringer Straße 67 gekauft hat. Das Haus war wegen eines aus dem Mauerwerk wachsenden Baumes aufgefallen. Dieser wurde inzwischen entfernt. Das Haus sei nicht bewohnt, so Völker. Was die Stadt mit dem Haus machen will, konnte er noch nicht sagen. Im Gespräch sei eine Renovierung und Vermietung, aber auch der Abriss. Völker könnte sich an der Stelle gut einen kleinen Parkplatz vorstellen für die Kunden der benachbarten Bäckereifiliale. Eine Grünfläche wäre auch möglich. Die Tendenz bei der Stadt gehe in Richtung Abriss, so der Ortsvorsteher.