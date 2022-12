Der FC Schalke 04 hat den hochkarätig besetzten Pirmasenser Meckle-Cup für B-Junioren-Fußballer gewonnen. Im Finale setzte sich der Nachwuchs des Bundesligisten mit 3:0 gegen die SG Wattenscheid 09 durch. Dritte wurde die U17 des ukrainischen Rekordmeisters Dynamo Kiew, die vom ehemaligen Nationalspieler Yurii Dmytrulin betreut wird und im Viertelfinale Titelverteidiger 1. FC Kaiserslautern schlug. 60 Teams spielten an zwei Tagen in der Wasgau- und Kirchberghalle. Der FK Pirmasens scheiterte im Achtelfinale am U17-Bundesligateam des FC Hennef nach Neunmeterschießen.