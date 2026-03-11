Am Samstag, 14. März, findet eine kostenlose Sammlung von Problemmüll für Pirmasenser Haushalte statt. Das sollten Bürger wissen.

Das Sammelfahrzeug steht von 9 bis 12 Uhr am Meßplatz, an der Ecke zwischen Fahnenstraße und Marienstraße. Im Anschluss steuert das Schadstoffmobil zwei weitere Haltestellen an: Von 13.30 bis 14.30 Uhr steht es in Winzeln auf dem Parkplatz an der Ecke Molkenbrunner- und Wasserturmstraße und danach von 15 bis 16 Uhr im Winzler Viertel, auf dem Parkplatz Ecke Rupprechts-/Adam-Müller-Straße.

Bürger können am Schadstoffmobil beispielsweise Reste von Putzmitteln, flüssiges Speiseöl, Pflanzenschutzmittel, lösungsmittelhaltige Farben und Lacke sowie andere Haushalts-Chemikalien, die gefährliche Abfälle darstellen, abgeben. Durch unsachgemäße Entsorgung gefährden diese Stoffe Menschen, Tiere und Umwelt, weshalb eine fachgerechte Entsorgung an der Schadstoffannahme wichtig ist, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Die Abfälle sollen unvermischt und wenn möglich in der Originalverpackung an das Personal des Sammelfahrzeugs übergeben werden. Das unbeaufsichtigte Abstellen von Abfällen ist verboten. Es kann sogar als Umweltstraftat gewertet und entsprechend geahndet werden. Bürger werden gebeten, Problemabfälle zur eigenen Sicherheit nur in dafür geeigneten und fest verschlossenen Gefäßen zu transportieren.

Übrigens: Wasserlösliche Wandfarben sind heute normalerweise frei von Lösungsmitteln und gehören deshalb nicht zur Schadstoffsammlung. Eingetrocknete Farbreste können somit über den Restmüll und die leeren Farbeimer über den Gelben Sack oder über die Kunststoffsammlung auf dem Wertstoffhof entsorgt werden. Verbraucher werden gebeten, zu kontrollieren, ob ein entsprechender Hinweis, zur Entsorgung der Farben im Haus- oder Siedlungsmüll, auf dem Etikett der Farbeimer angebracht ist. Sollte dieser fehlen, hilft die Umwelt- und Abfallberatung weiter. Zudem weist die Verwaltung darauf hin, dass bei der Sammlung ausschließlich Schadstoffe von Pirmasensern angenommen werden.

