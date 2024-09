Das Schadstoffmobil macht am Samstag, 14. September, in Pirmasens Station. Dann findet eine kostenlose Sammlung von Problemmüll für Pirmasenser Haushalte statt.

Das Sammelfahrzeug steht von 9 bis 12 Uhr am Meßplatz, an der Ecke zwischen Fahnenstraße und Marienstraße. Im Anschluss steuert das Schadstoffmobil zwei weitere Haltestellen an: Von 13.30 bis 14.30 Uhr steht es in Niedersimten auf dem Friedhofs-Parkplatz in der Finsterbachstraße und danach von 15 bis 16 Uhr auf dem Horeb gegenüber dem Immanuel-Kant-Gymnasiums in der Wörtstraße.

Bürger können am Schadstoffmobil beispielsweise Reste von Putzmitteln, flüssiges Speiseöl, Pflanzenschutzmittel, lösungsmittelhaltige Farben und Lacke sowie andere Haushalts-Chemikalien, die gefährliche Abfälle darstellen, abgeben. Durch unsachgemäße Entsorgung gefährden diese Stoffe Menschen, Tiere und Umwelt, weshalb eine fachgerechte Entsorgung an der Schadstoffannahme wichtig ist. Die Abfälle sollen unvermischt und wenn möglich in der Originalverpackung an das Personal des Sammelfahrzeugs übergeben werden. Das unbeaufsichtigte Abstellen von Abfällen ist verboten. Es kann sogar als Umweltstraftat gewertet und entsprechend geahndet werden. Bürger werden gebeten, Problemabfälle zur eigenen Sicherheit nur in dafür geeigneten und fest verschlossenen Gefäßen zu transportieren.

Übrigens: Wasserlösliche Wandfarben sind heute normalerweise frei von Lösungsmitteln und gehören deshalb nicht zur Schadstoffsammlung. Eingetrocknete Farbreste können somit über den Restmüll und die leeren Farbeimer über den Gelben Sack oder über die Kunststoffsammlung auf dem Wertstoffhof entsorgt werden. Verbraucher werden gebeten zu kontrollieren, ob ein entsprechender Hinweis zur Entsorgung der Farben im Hausmüll auf dem Etikett der Farbeimer angebracht ist. Sollte dieser fehlen, hilft die Umwelt- und Abfallberatung weiter. Zudem wird darauf verwiesen, dass bei der Sammlung ausschließlich Schadstoffe von Pirmasensern angenommen werden.

Info

Nähere Auskünfte für die Bürger der Stadt Pirmasens erteilt die Abfallberatung unter Telefon 06331/842490 oder per Mail an abfallberatung@pirmasens.de. Weitere Informationen finden Bürgerinnen und Bürger im Abfallkalender oder im Internet unter www.pirmasens.de/abfall.