Die Pirmasenser können am Samstag ihren Müll abgeben, der nicht in die Tonne darf: Das Schadstoffmobil klappert wieder drei Stationen ab. Anders als früher gehört Wandfarbe nicht unbedingt zum Sondermüll.

„Problemmüll“ nennt die Stadtverwaltung, was das Schadstoffmobil am Samstag, 15. April, in Pirmasens einsammelt. Das Spezialfahrzeug steuert drei Stationen an: Von 9 bis 12 Uhr steht es am Messplatz, Ecke Fahnenstraße/Marienstraße. Von 13.30 bis 14.30 Uhr hält das Schadstoffmobil in Gersbach – in der Kindergartenstraße auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle –, und von 15 bis 16 Uhr ist es im Winzler Viertel auf dem Parkplatz Ecke Rupprechtstraße/Adam-Müller-Straße zu finden.

Bei der Sammlung werden haushaltsübliche Mengen gefährlicher Haushaltsabfälle kostenlos angenommen. Dazu gehören Reste von Putz- und Waschmitteln, flüssiges Speiseöl, Pflanzenschutzmittel, lösungsmittelhaltige Spezialfarben und Lacke, Klebstoffe sowie andere Haushaltschemikalien. Falsch entsorgt, gefährden diese Stoffe Menschen, Tiere und Umwelt. Die Abfälle sollen unvermischt, in fest verschlossenen Behältern und wenn möglich in der Originalverpackung angeliefert werden. Aus Sicherheitsgründen sollen die Kunden die Abfälle direkt beim Personal abgeben. Stellt ein Pirmasenser seinen Müll unbeaufsichtigt ab, wird das als Umweltstraftat gewertet und geahndet, warnt die Stadt.

Nur für Pirmasenser

Die Abfallberatung weist darauf hin, dass wasserlösliche Wandfarben heute schadstofffrei hergestellt werden. Die unbrauchbaren Reste der wasserlöslichen Farben gehören deshalb nicht ins Schadstoffmobil, sondern können eingetrocknet in der schwarzen Restmülltonne entsorgt werden. Die leeren Farbeimer gehören in den Gelben Sack oder in die Kunststoffsammlung am Wertstoffhof. Ein Hinweis zur Entsorgung der Farben im Hausmüll ist auf dem Etikett der Farbeimer zu finden. Bei Unsicherheiten gibt die Umwelt- und Abfallberatung Tipps zur Entsorgung.

Die Stadt betont, dass bei der Sammlung ausschließlich Schadstoffe von Pirmasensern angenommen werden. Bewohner des Landkreises Südwestpfalz dürfen keinen Müll bringen. Die Termine des Umweltmobils des Kreises stehen auf der Südwestpfalz-Homepage.

Mehr Infos für die Pirmasenser Bürger erteilt die Abfallberatung unter Telefon 06331 842490 oder per E-Mail an abfallberatung@pirmasens.de. Die Termine der nächsten Sammlungen stehen im Abfallkalender und im Internet.