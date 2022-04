Am Samstag, 9. April, steht die nächste Sammlung von Problemmüll bevor. Bis auf Weiteres erfolgt die Abgabe von Schadstoffen im bewährten „Drive-In“-Verfahren. Das Spezialfahrzeug wird am Samstag drei Stationen ansteuern.

Das Schadstoffmobil steht am Samstag von 9 bis 12 Uhr am Messplatz, Ecke Fahnenstraße/Marienstraße. Zur besseren Regulierung des Anlieferverkehrs wird die Einfahrt auf das Gelände ausschließlich an der Ecke Fahnen-/Blocksbergstraße möglich sein. Anschließend werden zwei weitere Haltestellen im Stadtgebiet angefahren: Von 13.30 bis 14.30 Uhr hält das Schadstoffmobil auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle in Gersbach, von 15 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz vor der Schule in Fehrbach. Aufgrund der anhaltend hohen Infektionszahlen werden die Anliefernden gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sobald sie das Fahrzeug verlassen.

Bei der Sammlung werden haushaltsübliche Mengen gefährlicher Haushaltsabfälle kostenfrei angenommen. Dazu gehören etwa Reste von Putzmitteln, flüssiges Speiseöl, Pflanzenschutzmittel, lösungsmittelhaltige Spezialfarben und Lacke sowie andere Haushaltschemikalien. Unsachgemäß entsorgt gefährden diese Stoffe Menschen, Tiere und Umwelt, weshalb eine fachgerechte Entsorgung beim Schadstoffmobil wichtig ist. Die Abfälle sind unvermischt, in fest verschlossenen Behältern und wenn möglich in der Originalverpackung anzuliefern. Aus aktuellem Anlass weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass es aus Sicherheitsgründen ausdrücklich verboten ist, Abfälle unbeaufsichtigt abzustellen. Dieses Verhalten wird als Umweltstraftat gewertet und entsprechend geahndet.

Nur Pirmasenser dürfen anliefern

Nach Angaben der Abfallberatung werden unbrauchbare Reste wasserlöslicher Farben nicht vom Schadstoffmobil angenommen. Diese können eingetrocknet in der schwarzen Restmülltonne entsorgt werden. Die leeren Farbeimer gehören in den Gelben Sack oder in die Kunststoffsammlung am Wertstoffhof in der Ohmbach. Ein entsprechender Hinweis zur Entsorgung der Farben im Haus- und Siedlungsmüll ist auf dem Etikett der Farbeimer zu finden. Sollte dieser fehlen, hilft die Umwelt- und Abfallberatung weiter.

Bei der Sammlung werden ausschließlich Schadstoffe von Pirmasensern angenommen. Bewohner des Landkreises dürfen bei der Sammlung nicht anliefern, sie finden Auskünfte zu den Terminen des Umweltmobils des Landkreises auf der Kreis-Homepage.

Infos

Nähere Auskünfte für die Bürger der Stadt Pirmasens erteilt die Abfallberatung unter Telefon 06331 842490. Weitere Informationen im Internet unter www.pirmasens.de/abfall