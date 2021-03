Schadstoffe werden am Samstag, 20. März, an drei Stationen in der Stadt eingesammelt. Heimwerker und Hobbymaler können am Vormittag außerdem an einer Farbentausch-Aktion auf dem Messplatz an der Blocksbergstraße teilnehmen.

Es ist die erste Schadstoffsammlung des Jahres. Wegen der Corona-Pandemie gelten Hygiene- und Abstandsregeln. Dazu gehört, dass der Müll im Drive-in-Verfahren abgegeben wird. Gewartet wird in den Autos. So sollen Menschenansammlungen vermieden werden. Das Spezialfahrzeug, das die Schadstoffe abholt, steuert am Samstag drei Stationen an, berichtet die Stadt. Von 9 bis 12 Uhr steht der Safety-Truck am Messplatz. Um den Anlieferverkehr zu regeln, kann man nur an der Ecke Fahnen-/Blocksbergstraße aufs Gelände fahren. Danach macht das Fahrzeug von 13.30 bis 14.30 Uhr in der Straße „Am Sommerwald“, gegenüber Hausnummer 155, halt. Als letzte Station wird der Ortsbezirk Hengsberg angefahren. Dort steht das Schadstoffmobil von 15 bis 16 Uhr am Wendeplatz von Hanf-/Fehrbacher Straße.

Für Künstler, Heimwerker und Schulen

Bei der Farbentausch-Aktion auf dem Messplatz können zwischen 9 und 12 Uhr gebrauchsfähige Reste von Wand-, Dispersions- und Abtönfarben am Stand der Abfallberatung abgegeben oder kostenlos mit nach Hause genommen werden. Die Farben stehen jedem zur Verfügung, der sie braucht. So sollen unnötige Abfälle vermieden werden, da die Farbreste beispielsweise von Heimwerkern, Künstlern und Schulen noch genutzt werden können.

Unbrauchbare Reste von wasserlöslichen Wandfarben gehören nicht ins Schadstoffmobil. Da sie heute schadstofffrei hergestellt werden, können die Farben eingetrocknet zu Hause in der schwarzen Restmülltonne entsorgt werden, teilt die Stadt mit. Die leeren Farbeimer gehören in den Gelben Sack. Ein Hinweis zur Entsorgung der Farben im Haus- oder Siedlungsmüll ist auf dem Etikett der Farbeimer zu finden. Sollte dieser fehlen, hilft die Abfallberatung weiter: Telefon 06331/842490.

Das Schadstoffmobil nimmt unvermischte Reste von Putzmitteln, Speiseöl, Pflanzenschutzmittel, Lacke und ander Haushaltschemikalien an, die als gefährlicher Abfall eingestuft werden. Nur Pirmasenser dürfen ihren Müll dort abgeben, Bewohner des Landkreises können sich online zu den Terminen des Umweltmobils informieren.

Weitere Informationen und die nächsten Termine des Pirmasenser Schadstoffmobils gibt es ebenfalls online.