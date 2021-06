Die Stadtwerke beginnen am Montag, 21. Juni, mit den Vorarbeiten für die Großbaustelle im Kreuzungsbereich Schachenstraße/Gasstraße. Dabei werden vor der Kreuzung aus dem Schachen kommend im Bürgersteig sowie im Bereich der rechten Fahrspur zwischen Emilienstraße und der Kreuzung Schachenstraße Strom-, Gas-, und Wasserleitungen neu verlegt. Hierfür wird die Rechtsabbiegerspur bis zur Ampel gesperrt. Das Abbiegen in beide Richtungen (Gasstraße sowie An der Streckbrücke) ist dann nur noch über die Linksabbiegerspur möglich.

Eigentliche Baustelle beginnt am 18. Juli

Wie die Stadtwerke weiter mitteilen, wird aus organisatorischen Gründen ein Teil des Stadtwerke-Besucherparkplatzes in der Schachenstraße gesperrt. Besucher werden gebeten, den Kundenparkplatz an der Einfahrt im Bereich Streckbrücke zu nutzen. Besagte vorbereitende Arbeiten dauern etwa vier Wochen. Die Stadtwerke kündigen leichte Verkehrsbeeinträchtigungen an; es werde keine Versorgungsunterbrechungen geben.

Die eigentliche Baustelle soll mit dem Beginn der Schulferien am Sonntag, 18. Juli, eingerichtet werden. Voraussichtlich bis zum Ferienende, 28. August, erneuern die Stadtwerke dann die Gas-, Wasser-, und Stromleitungen in der Kreuzung Schachenstraße/Gasstraße und die Stromkabel in der Gasstraße.