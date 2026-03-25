Die Stadt Pirmasens übernimmt im Schuljahr 2026/27 die Kosten für das Deutschlandticket, um den Schülertransport sicherzustellen. Das Schuljahr beginnt am Samstag, 1. August. Das teilt das Schulverwaltungsamt mit. Grundlage ist die Verpflichtung der Stadt als Schulträger, die Beförderung von Schülerinnen und Schülern zu unterstützen, wenn der Schulweg ohne öffentliche Verkehrsmittel unzumutbar ist.

Das Deutschlandticket wurde im Mai 2023 eingeführt und ersetzt seitdem frühere Regelungen. Die bisherige Kostenübernahme gilt bis zum Ende des Schuljahres 2025/26, also bis 30. Juni. Daran schließt sich die erneute Kostenübernahme ab Beginn des neuen Schuljahres an.

Für die Sommerferien im Juli 2026 gilt eine Ausnahme. In diesem Zeitraum ohne regulären Unterricht kann die Stadt das Deutschlandticket nicht kostenfrei bereitstellen. Nach Angaben des Schulverwaltungsamts wäre dies eine freiwillige Ausgabe, die aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht zulässig ist.

Schülerinnen und Schüler, die im Juli 2026 auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, müssen das Ticket selbst erwerben und gegebenenfalls zum 1. August wieder kündigen.

Info

Für Rückfragen sind Joana Wirz und Petra Wagner unter 06331 553310 und 06331 553312 erreichbar.