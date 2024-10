Rund 100 Schülerinnen aus der Region haben kürzlich den Campus Pirmasens der Hochschule Kaiserslautern besucht. Sie nahmen an dem Mitmach-Kongress „Mint 4 you“ für Schülerinnen der achten bis zwölften Klassen teil.

Mint steht für „Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik“. Mit diesen Themen beschäftigten sich die Schülerinnen in verschiedenen Workshops. Darin arbeiteten sie unter anderem mit Mikroskopen, löteten, untersuchten mit speziellen Lampen Oberflächen und bauten Solarzellen.

„Mint – entdecken, erleben, anfassen!“ hieß es laut Mitteilung auch im Dynamikum Science Center in Pirmasens, wo die Schülerinnen in Mint-Welten zum Thema Bewegung eintauchen konnten. Zum Abschluss gab es ein Quiz mit Fragen aus dem Mint-Bereich. Dabei hatte das Team „GAK girls“ vom Gymnasium am Krebsberg aus Neunkirchen die Nase vorn. Die Mitglieder gewannen einen Wunscherfüller-Gutschein in Höhe von 25 Euro.

Vom Projekt Mint-Region Westpfalz gefördert

Das Referat „Student Life Cycle“ der Hochschule hatte das Programm mit Beiträgen der Fachbereiche Angewandte Logistik und Polymerwissenschaften vom Campus Pirmasens sowie Informatik und Mikrosystemtechnik vom Studienort Zweibrücken zusammengestellt. Auch Beiträge vom Weincampus Neustadt und von weiteren Mint-Akteuren aus der Region waren vertreten. So beteiligten sich unter anderem die Rheinland-Pfälzische Technische Universität (RPTU), die Universität des Saarlands und das Ada-Lovelace-Projekt mit Workshops.