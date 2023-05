Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es blubbert in den Töpfen. Reagenzgläsern werden geschüttelt- Entstandene Mixturen werden in Töpfe gegeben. Das Wasser im Topf färbt sich. Mal blau, mal grün. Im Idealfall in der Farbe, die sich zehn Schüler zuvor jeweils auf Farbkarten ausgesucht haben. Hochschule statt Schule heißt es für sie zwei Tage.

Am Ende wollen die Teilnehmer die Frage beantworten können: Was macht ein Textilingenieur? Sich zum Beispiel mit Färbeverfahren und Färbetechniken beschäftigen.