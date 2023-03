„Belle Vue“, schöne Aussichten, hatten die Gästeführerinnen Gabriele Grosslaub und Ingrid Huber bei ihrer Stadtführung versprochen. Und sie hielten Wort: Es gab weite Ausblicke über Wald, Stadtteile und Pirmasenser Geschichte.

Die Tour „Belle Vue“ startete am Carolinensaal – früher Leichenhalle, seit 1993 Kulturstätte – in der Buchsweilerstraße. Auf dem Vorplatz erinnert eine Büste an die belesene und geistreiche Landgräfin Caroline aus dem Hause Zweibrücken-Birkenfeld, die Ehefrau des Pirmasenser Stadtgründers Landgraf Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt. Goethe nannte sie „die große Landgräfin“, der Alte Fritz von Preußen lobte sie auf ihrem Grabstein in Darmstadt: „Von Geschlecht ein Weib, vom Geist ein Mann“.

Die Buchsweilerstraße hat ihren Namen nach der damaligen Residenzstadt Buchsweiler von Hanau-Lichtenberg, heute in Frankreich gelegen, in der Ludwig IX. bei seinem Großvater Johann Heinrich III. aufwuchs, der ihn zu seinem Erben bestimmte. Neben Hohenzollernstraße und Strobelallee ist die Buchsweilerstraße heute noch eine der besten Wohngegenden; mit um 1900 errichteten Villen von Pirmasenser Schuhfabrikanten , etwa die Nummer 38, die ehemalige Villa Kaiser, die 1920 von einem Reformarchitekten in der neuen Sachlichkeit errichtet wurde.

Strobelallee: Von Arbeitslosen errichtet

Auf dem Weg zur Strobelallee blickt man unterhalb auf das Gebiet des Rauschenbrunnens, früher ein Gehöft mit Gaststätte, Fisch- und Badeweiher, wo ein Bach über eine Grotte weithin rauschte. Daher der Name. Seit 1980 befindet sich dort die Stadtgärtnerei. Außerdem hat man einen Blick auf die Parkwaldsiedlung. Die Ottostraße, die oberhalb des Alten Friedhofs verläuft, hat ihren Namen nach dem Wittelsbacher Otto von Bayern, dem jüngeren Bruder des Märchenkönigs Ludwig II. von Bayern. Die Pfalz war seit 1816 bayerisch.

Die Strobelallee, eine der schönsten Pirmasenser Straßen mit 100 Linden, wurde 1918 als Notstandsarbeit von Arbeitslosen gebaut. Benannt ist sie nach dem ersten hauptamtlichen Pirmasenser Bürgermeister Otto Strobel (1873 – 1940). In seiner Amtszeit (1905 – 1933) wurden das Elektrizitätswerk Bibermühle, der Waldfriedhof errichtet, 1918 die Bauhilfe gegründet und nach der Währungsreform Streck-, Zeppelinbrücke und Sommerwaldsiedlung erbaut. Von der Strobelallee aus hat man einen weiten Blick auf den Steinig Bühl, das Hochhaus in der Käthe-Kollwitz-Straße, die Ruhbank, Erlenbrunn mit seinem 1965 errichteten Wasserturm und auf viel Wald. In einem kleinen Park mit Spielplatz erinnert ein Krieger-Denkmal an die im Ersten Weltkrieg (1914 – 1918) Gefallenen des königlich-bayerischen Reserve-Infanterie-Regiments. Von hier aus sieht man unten auf die Parkwaldsiedlung, wo die um 1980 abgerissene Sommer-Villa des Schuhfabrikanten Hill aus dem Wald herausragte. In der Strobelallee steht auch das Wohnhaus der 2017 verstorbenen Ehrenbürgerin Sieghild Müller, der Gründerin des Pirmasenser Frauenhauses und Vorsitzenden des Pirmasenser Frauenrings.

Griechische Götter und barocke Elemente

Auf der Höhe des Gefällerwegs steht das 1920 im Bauhausstil errichtete Haus des Otto Kopp. Von hier aus blickt man auf den um 1900 erbauten Wasserturm Sommerwald, die Kreisverwaltung, auf die Schwann und das ehemalige Tehalit-Gebäude, die heutige Jugendkulturwerkstatt. Auf der Talseite erstreckt sich der ehemalige riesige Rheinberger-Park mit Villa, Pavillon mit Teich, stattlichen Gärtnerhaus und gegenüber der Orleansstraße die Villa des Gustav Rheinberger, des Sohns des Gründers der gleichnamigen Schuhfabrik.

An den ehemaligen Rheinberger-Park schließt sich der öffentliche Neuffer-Park und schließlich die ehemalige Schuhfabrik Neuffer an. Die Schuhfabrik Neuffer wurde 1894 von Emil Paqué aus St. Wendel gegründet und 1926 von Emil Neuffer übernommen. Das Portal hat Anklänge an barocke Schlosselemente und modernen Jugendstil. Vier Skulpturen zeigen Schuster, Göttin Demeter, Aphrodite und Hermes, den Schutzgott der Kaufleute. Ganz oben weist die Inschrift „Neuffer Gold Mark“ auf Qualitätsschuhe hin. Die aufgegebene Fabrik wurde 1990 von Bernd Hummel gekauft und zu einem Dienstleistungszentrum umgebaut.

Freude und Ärger über Pirmasenser Wasser

Durch die Sedanstraße ging es weiter zur Landgrafenstraße auf dem Horeb und zum Komplex „Bellevue“. Die 1910 errichtete Schuhfabrik Welter & Brück war 1990 in Liquidität gegangen und zum Gewerbehof der Stadt mutiert. Wawi-Chef Walter Müller gestaltete den Komplex um in 28 exklusive Wohnungen in einem parkähnlichen Außengelände. Auch die Verwaltung des Schokoladen-Fabrikanten residiert dort.

Weiter ging es durch die Lindenstraße zurück zum Carolinensaal. Die Lindenstraße hat ihren Namen nach dem Ingenieur Adolf Friedrich Lindemann, der Wasserleitungen nach Pirmasens brachte. 1879 sprudelte das erste Wasser aus der Leitung. Mancher Pirmasenser freute sich darüber aber gar nicht, denn für dieses Wasser musste man Geld bezahlen.