Nicht immer liegt es an Angeklagten oder Zeugen, die nicht erschienen sind, wenn sich eine Strafverhandlung verzögert. Manchmal fehlen auch die Schöffen. So wie am Dienstagmorgen vor dem Pirmasenser Schöffengericht.

Weil Schöffen gefehlt haben, ist am Dienstag am Pirmasenser Amtsgericht eine Verhandlung verspätet gestartet. Auf telefonische Nachfrage der Protokollführerin teilte ein Schöffe mit: Er habe nur für nachmittags eine Ladung erhalten, könne aber in einer Stunde im Gericht sein. Der zweite Schöffe war nicht erreichbar. So konnte die Verhandlung nicht beginnen. Nun stellte sich für den Vorsitzenden Richter die interessante Frage: Kann man einen Schöffen vorführen lassen? Oder ein Ordnungsgeld auferlegen? Es gab weitere Probleme: Der Angeklagte war per Haftbefehl zum Termin herbeigeschafft worden, weil er zu einem früheren Termin nicht erschienen war. Ihn hätte man wieder laufen lassen müssen – ohne verhandelt zu haben. Und ob er einer nächsten Ladung Folge leisten würde? Auch zwei Zeugen fehlten noch.

Dass beide Schöffen nicht erschienen waren, fand man dann aber doch auffällig. Schließlich vermutete man, dass mit den Ladungen etwas schiefgelaufen sein musste. Aber zum Nachmittagstermin würde mindestens ein Schöffe kommen, vielleicht der andere auch. Kurzerhand verschob der Vorsitzende den 9 Uhr-Termin auf 13 Uhr und rief vorsorglich einen Ersatzschöffen für 13 Uhr an.

Um 13 Uhr sind sogar drei Schöffen da

Um 13 Uhr waren dann beide Schöffen plus Ersatzschöffe da. Nun konnte die vorgesehene Verhandlung beginnen.

Angeklagt war ein 28-jähriger Mann, der inzwischen in der Vorderpfalz wohnt. Der Vorwurf lautet auf schwere Brandstiftung. Er soll am 30. Mai 2021 in einem Wohngebäude in der Tunnelstraße in Pirmasens im Erdgeschoß eine Matratze in Brand gesetzt haben. Dabei soll er in Kauf genommen haben, dass erheblicher Schaden am Gebäude entstehen und Personen zu Schaden kommen könnten. Durch den Brand soll ein Fenster deformiert worden und es soll zu erheblichen Rußablagerungen gekommen sein.

Der Angeklagte, ein gelernter Schweißer, schwieg zum Vorwurf. Anschließend vertagte das Gericht die Verhandlung auf den 13. Juli. Der Angeklagte verließ den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Sollte er zum Fortsetzungstermin nicht erscheinen, so kann ohne ihn verhandelt werden, denn er hatte Gelegenheit, sich zu äußern. Darauf wies ihn das Gericht hin.