Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Dienstag um 19.40 Uhr einen ausgehobenen Gullydeckel im Bereich der Kreuzung Schäferstraße/Sandstraße. Eine Polizeistreife setzte den Gullydeckel wieder ein. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.