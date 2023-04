Die Stadtwerke Pirmasens haben am Mittwoch in der Schäferstraße in Höhe der Kreuzung Pfarrgasse einen Wasserrohrbruch auf der Hauptleitung festgestellt. Die Schadensstelle wurde lokalisiert und es wurde bereits mit den Tiefbauarbeiten begonnen. Die rechte Spur der Schäferstraße ist hierdurch gesperrt. Der Verkehr kann aber, jeweils einspurig, an der Baustelle vorbeifahren. Die Wasserversorgung ist aktuell in diesem Bereich unterbrochen. Wie lange die Arbeiten dauern werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Jedoch ist eine Fertigstellung der Reparaturmaßnahme noch am heutigen Abend vorgesehen.