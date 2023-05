Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So weit wie jetzt ist der SC Weselberg im Fußball-Verbandspokal noch nie gekommen. Am Mittwoch (Anstoß: 18.30 Uhr) kämpft der Tabellenführer der Bezirksliga-Südstaffel in der vierten Pokalrunde zu Hause gegen den Landesligisten TuS Hoppstädten um den Einzug ins Achtelfinale.

Wie Weselbergs Mannschaftskapitän Marco Kessler (25) steht das Pokalspiel bereits seit zwei Wochen im Fokus des gesamten Teams. „Weselberg hat ja nicht so oft im Verbandspokal