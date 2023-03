Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der SC Weselberg belegt in der ersten Fußball-Landesligasaison seiner Vereinsgeschichte aktuell den vierten Platz, nur drei Zähler hinter dem Tabellenzweiten Bundenthal. Vor dem dritten Heimspiel in Folge am Sonntag, 15.15 Uhr, gegen den SC Hauenstein sprach Peter Seibel mit Weselbergs Trainer Felix Assel auch über die Möglichkeit eines erneuten Aufstiegs, dann in die Verbandsliga.

Herr Assel, in der Wintervorbereitung gingen Sie mit ihrem Team hart ins Gericht und haben unter anderem die Einstellung einiger Spieler bemängelt. Sind die zwei Siege nach der Winterpause die Reaktion auf diese Kritik? Oder braucht Ihre Mannschaft nicht so viel Training?

(lacht)