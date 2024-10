Viele Ausfälle, keine Punkte: Der SC Hauenstein verlor am Samstag in der Fußball-Verbandsliga beim Tabellenfünften FC Basara Mainz mit 0:3 (0:1).

Die Hauensteiner mussten auf den privat verhinderten Ex-Regionalligastürmer Tim Hecker, Luca Schmidt (Bänderverletzung) und Abwehrchef Christof Seibel (Jochbeinbruch) verzichten. Nach 20 Minuten schied zudem Justin Veith wegen einer Knöchelverletzung frühzeitig aus.

Ständig unter Druck

Gegen die hoch anlaufenden Mainzer geriet der Sportclub bereits nach 14 Minuten durch einen Treffer von Joscha Raffael Marzi in Rückstand. „Basara hat von Beginn an ein hohes Tempo vorgelegt. Zwischendurch haben wir uns zwar etwas gefangen, standen aber trotzdem ständig unter Druck“, analysierte Hauensteins Trainer Philipp Weishaar. In der zweiten Hälfte wurde den Hauensteiner Aufholbemühungen frühzeitig der Stecker gezogen. Als SCH-Innenverteidiger Leon Schehl in der 53. Minute eine Zeitstrafe erhielt, nutzte Basara nur drei Minuten später die Überzahl zum 2:0 durch Yaya Okuda. Als Ibrahim Sho Katende nur weitere vier Minuten später das dritte Tor für die Landeshauptstädter folgen ließ, war die Partie gelaufen.

Torchancen für den Sportclub gab es kaum. Die beste Möglichkeit verpasste kurz nach der Pause Tim Keiser. „Die Konsequenz im letzten Drittel hat heute einfach gefehlt. Der Sieg für Basara war völlig verdient“, bilanzierte Trainer Weishaar. Da sich auch Kapitän Sebastian Stanjek nach 72 Minuten eine Zeitstrafe einhandelte, musste der Sportclub zum zweiten Mal in der Partie in Unterzahl spielen.

SO SPIELTEN SIE