Rückkehr in die Fußball-Verbandsliga nächstes Jahr oder vielleicht doch schon dieses Jahr? Ex-Fußball-Regionalligist SC Hauenstein ist ambitioniert.

Sechs Spiele vor Saisonende sind die Personalplanungen weitgehend abgeschlossen. Kai Schacker und Philipp Ruf zieht es nach der Runde zum SV Hermersberg, Stefan Scoular Stajic zum FK Pirmasens II. Auch Dariush Hagen (eventuell Bundenthal) geht. Ansonsten haben nach den Worten des SCH-Vorsitzenden Udo Memmer bis auf ein, zwei Ausnahmen alle Spieler des jetzigen Kaders für die neue Runde zugesagt. Dazu kommt eine noch nicht exakt feststehende Anzahl von Spielern aus der eigenen U19. Als Zugänge stehen die Ex-Oberligaspieler Mounir Rabahi (SG Eppenbrunn) und Sebastian Stanjek (SV Ruhbank) fest.

Das Ziel für die neue Saison ist formuliert. „Unser Trainer Niklas Kupper hat klar gesagt, dass der Aufstieg in die Verbandsliga gelingen soll. Ansonsten ist seine Mission in Hauenstein beendet“, sagt Memmer und fügt lachend hinzu: „Vielleicht gelingt der Aufstieg ja doch noch in dieser Saison. Die aktuelle Tabellensituation lässt eine kleine Restchance.“ Um diese zu wahren, muss am Mittwoch (Anstoß: 19 Uhr) ein Heimsieg im Nachholspiel gegen den TSC Zweibrücken gelingen.

WEITERE SPIELE AM MITTWOCH

A-Klasse: FK Clausen - SV Hochstellerhof (19 Uhr), SC Busenberg - SC Stambach (19.30 Uhr)

B-Klasse Ost: TuS Leimen - FC Dahn, TuS Winzeln - TuS Erfweiler, FV Münchweiler - FC Rodalben (alle 19 Uhr), Waldfischbach/Burgalben II - SG Bruchweiler (19.30 Uhr)

B-Klasse West: Höheischweiler - TSC Zweibr. II (19 Uhr)

C-Klasse West: Höhfröschen - Thaleischweiler II (19 Uhr)