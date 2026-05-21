Fußball SC Hauenstein hat neuen sportlichen Leiter

Der SC Hauenstein stellt seinen neuen sportlichen Leiter vor: von links Co-Spielertrainer Christof Seibel, Björn Hüther, Vorsitz
Der SC Hauenstein stellt seinen neuen sportlichen Leiter vor: von links Co-Spielertrainer Christof Seibel, Björn Hüther, Vorsitzender Udo Memmer und Trainer Philipp Weishaar.

Björn Hüther ist „ab sofort“ neuer sportlicher Leiter des SC Hauenstein. Dies teilte der aktuelle Tabellendritte der Fußball-Landesliga mit. Hüther war bis 19. April noch Trainer des Landesligisten SG Rieschweiler. Nach der Niederlage in Hinterweidenthal, der sechsten in Folge, gab der 49-jährige Polizeibeamte seinen Rücktritt bei der SGR bekannt. Hüther war von 2014 bis 2019 und dann wieder seit 2023 Trainer in Rieschweiler gewesen. Er sei „ein absoluter Fußball-Fachmann, der in der Region hervorragend vernetzt“ sei, erklärt der SCH, der seit Jahren keinen sportlichen Leiter mehr hatte.

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