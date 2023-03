Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Letztlich standesgemäß siegte Landesligist SC Hauenstein in der ersten Fußball-Verbandspokalrunde vor 350 Zuschauern beim B-Klasse-Team des ASV Lug/Schwanheim mit 6:0. Der Lohn für den Sportclub: ein Heimspiel und ein weiteres Wasgauderby am nächsten Freitag in Runde zwei.

Lange Zeit hielt der wacker kämpfende ASV auf dem Schwanheimer Rasen das Ergebnis in Grenzen, fing sich aber in den letzten sechs Minuten gegen den drei Klassen höher spielenden Nachbarn